Lil Baby relâché après sa garde à vue à Paris, il écope d'une amende

Le parquet de Paris a précisé, toujours à l'AFP, que Lil Baby et son ami ont reçu "une ordonnance pénale prévoyant une amende pour usage de stupéfiants".

Après cette dernière séance shopping qui l'a également amené chez Goyard et Louis Vuitton, Lil Baby quittera la France et regagnera les États-Unis. "Merci à tous ceux qui se sont inquiétés pour moi !! Je vais bien et suis en route pour les États-Unis pour tuer mon concert au Pavilion At Pan Am à Indianapolis !!", a ajouté le rappeur sur Instagram, où il a posté le flyer de l'événement.