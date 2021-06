Lil Loaded : Suicide du rappeur de 20 ans, la veille de son procès pour "homicide"

La mort du rappeur intervient à la veille de sa comparaison pour le meurtre hypothétique de son ami, Kahlil Walker, 18 ans au moment des faits. Lil Loaded s'était rendu de lui-même aux autorités en novembre dernier, deux semaines après cette fusillade mortelle survenue lors du tournage d'un clip, mais maintenait son innocence.

L'avocat de l'artiste avait insisté sur le fait que les deux hommes étaient "amis". Lil Loaded avait depuis été libéré sous caution et mis en examen pour "homicide" en mars 2021. Sa présence au procès aurait pu éclairer les proches de Khalil Walker sur le contexte de sa mort.

Peu avant son décès, Lil Loaded aurait publié un message en story Instagram, en s'adressant à dieu : "S'il vous plait, pardonnez-moi pour mes graves lacunes et toutes les fois où j'ai manqué de vous rendre fier et de reconnaissance pour toutes les bénédictions qui m'ont été données dans cette vie. Je demande l'entrée dans votre royaume tout en connaissant mes défauts. Je sais vous aimez tous vos enfants et je suis prêt dans mon âme et dans mon coeur à vous rejoindre."

Pensées négatives, suicidaires, dépression, sentiment d'isolement... Vous n'êtes pas seul(e), des solutions existent. Des services d'écoute anonymes sont disponibles 24h/24 au 0 800 130 000, numéro vert national de soutien psychologique ou encore, la ligne Suicide Ecoute au 01 45 39 40 00.