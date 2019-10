Lily-Rose Depp : Mini-jupe, et sage col roulé, après son accident de décolleté

Elle ne fait jamais dans la demi-mesure. Après avoir été victime d'un gros coup de vent,Lily-Rose Depp a décidé d'adapter ses tenues aux intempéries locales et de piocher dans sa garde-robe hivernale. Alors qu'elle se trouve toujours dans la ville de Londres, en Angleterre, la jeune femme de 20 ans a été aperçue à la sortie de l'hôtel Corinthia, le 4 octobre 2019. Au programme : col roulé bleu marine, collants sombres, petite jupe en cuir et accessoires Chanel, dont une somptueuse veste claire en tweed – grand classique de la griffe française.

Il faut dire qu'il y avait de quoi revoir ses priorités vestimentaires. Quelques heures plus tôt, la pauvre Lily-Rose Depp ne savait plus comment camoufler sa poitrine alors qu'elle déambulait sur les tapis rouges de la capitale britannique au côté de son compagnon, Timothée Chalamet. Prise par les intempéries, la robe de la comédienne a bien tenté de se faire la malle : un incident vite maîtrisé, au soulagement général. Le duo de comédiens ne cesse décidément plus de s'afficher côte à côte, après des semaines de discrétion. Au mois de septembre 2019, c'est en Italie que les deux amoureux se retrouvaient pour défiler du côté du Festival du film international de Venise, alias La Mostra.

Lily-Rose Depp et Timothée Chalamet, ensemble dans le film Le Roi

Si Lily-Rose Depp et Timothée Chalamet parcourent actuellement le globe, c'est aussi parce qu'ils assurent la promotion de leur projet cinématographique commun : le long-métrage Le Roi, production Netflix avec, entre autres, Robert Pattinson et Joel Edgerton. Le jeune homme de 23 ans y incarne Henry V, prince rebelle qui se retrouve propulsé sur le trône contre son gré à la mort de son père. Pour voir ce si charmant binôme, rendez-vous sur la plateforme de diffusion dès le 1er novembre 2019.