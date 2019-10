Lily-Rose Depp : Accident de décolleté sur le tapis rouge, devant son amoureux

On a frôlé l'accident de tapis rouge ! En pleine promotion pour la sortie de son nouveau film, Le Roi, le 1er novembre 2019 sur Netflix, Lily-Rose Depp a fait une arrivée remarquée au BFI London Film Festival, le 3 octobre 2019. Non loin de son partenaire de tournage et petit ami, Timothée Chalamet, la jeune actrice de 20 ans s'est fait une belle frayeur vestimentaire devant les photographes.

Elégante et sensuelle dans sa tenue bicolore, la fille de Vanessa Paradis et Johnny Depp a misé sur un top légèrement transparent, aux découpes audacieuses laissant deviner sa poitrine. Mais un coup de vent a manqué de la déshabiller alors qu'elle était en pleine séance de pose ! Un contretemps stylistique qu'elle a géré avec le sourire, avant de reprendre son chemin au milieu de la foule.

Le mois dernier, c'est à la Mostra de Venise que Lily-Rose Depp et Timothée Chalamet s'étaient illustrés. Le couple n'avait pas manqué d'afficher sa complicité sur le tapis rouge, quelques jours avant d'échanger de langoureux baisers lors d'une escapade à Capri. De quoi pleinement confirmer les rumeurs d'idylle remontant à la fin de l'année 2018, lorsqu'ils avaient été aperçus bras dessus bras dessous dans les rues de New York. Selon la jeune comédienne, son compagnon franco-américain de 23 ans serait un excellent partenaire, comme elle l'a récemment confié à Entertainment Tonight : "C'est toujours excitant de travailler avec quelqu'un dont vous savez qu'il s'est donné corps et âme dans son rôle et qui est très investi."

Réalisé par David Michôd, le film Le Roi raconte l'histoire d'Hal, jeune prince rebelle qui tourne le dos à la royauté pour vivre auprès du peuple. Mais à la mort de son père, le tyrannique Henri IV d'Angleterre, Hal ne peut plus échapper au destin qu'il tentait de fuir et est couronné roi à son tour. Le jeune Henri V doit désormais affronter le désordre politique et la guerre que son père a laissés derrière lui, mais aussi le passé qui resurgit, notamment sa relation avec son ami et mentor John Falstaff, un chevalier alcoolique. Lily-Rose Depp incarne quant à elle Catherine de Valois.