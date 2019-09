Lily-Rose Depp raconte son premier baiser "très tardif"

Lily-Rose Depp a beau être actrice, égérie et fille de célébrités, elle n'en reste pas moins une jeune femme comme les autres. Son adolescence, fatalement, a été jonchée d'étapes : certaines agréables, d'autres plus stressantes. Notamment, son premier baiser a semble-t-il été une aventure mouvementée. "C'était le baiser le plus simple du monde, ce genre de moment arrangé à l'avance, raconte-t-elle dans les colonnes de W Magazine. J'avais 14 ans. C'était l'ami d'un ami. Il pensait que j'étais mignonne, il me plaisait aussi. On traînait tous ensemble, je crois qu'on était allé nager, ou quelque chose comme ça, mais tout était prémédité. C'est comme ça que j'ai vécu mon premier bisou."

Elle a peut-être l'air sûre d'elle sur papier glacé, être la plus glamour des red carpets d'Hollywood... mais Lily-Rose Depp n'en menait pas large à l'époque. "J'étais tellement nerveuse, poursuit la jeune femme. En fait, j'avais l'impression d'être très en retard parce que j'avais 14 ans, je me disais 'Oh mon dieu, quand est-ce que ça va finir par arriver ?'. C'était un gentil garçon. Tout s'est bien passé. Après ça, j'ai appelé mes amis pour leur raconter : 'Ok, je suis une femme maintenant... c'est fait !'"

Lily-Rose est-elle en couple en 2019 ?

Les rumeurs vont bon train concernant la vie sentimentale de la fille de Vanessa Paradis. À l'affiche du film The King – production Netflix de Davi Michôd, disponible à partir du 1er novembre –, Lily-Rose Depp a foulé les marches du Palais du cinéma de Venise, à l'occasion de la Mostra 2019, accompagnée d'un certain Timothée Chalamet. Nulle mention du jeune acteur dans W Magazine, en revanche. Interrogé de son côté sur leur complicité grandissante lors de la 76e cérémonie des Golden Globe Awards, il s'était contenté de répondre : "Je suis ici... avec ma maman." Pas très clair...