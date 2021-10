Linda Hardy pose topless à 47 ans : photo osée et engagée !

Il faut dire que Linda Hardy fait en sorte de toujours prendre soin de sa personne. Lors d'une interview accordée à Purepeople.com lors du premier confinement en 2020, l'ancienne Miss France s'était confiée sur ses bonnes habitudes. "L'idée, c'est de prendre soin de son corps, de son mental et de ses neurones. En dehors du sport, je suis passionnée par tout ce qui est lié au bien-être, à la santé. Ce sont des thèmes qui sont importants quand on a 46 ans et que l'on souhaite bien vieillir."

Linda Hardy a toutefois révélé dans le passé avoir déjà succombé à une tendance esthétique : le botox. Mais non pas sans regret. "J'ai essayé une fois et on l'on ne m'y reprendra plus ! Je pourrais me laisser tenter par un minilifting d'ici une dizaine d'années et encore ! Par contre, tout ce qui est injection c'est juste terrible, parce que ça vous fige le visage. Le principe même d'un acteur est de transmettre des émotions, alors pour moi, c'est lunaire ! Et, à mon sens, ce n'est pas toujours réussi, elles font souvent plus vieilles !", estimait-elle pour France Dimanche.