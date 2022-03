Line Renaud et Jean-Paul Gaultier soutenus par une pluie de stars pour le Sidaction

La lutte contre le sida, en France comme à l'étranger, n'a jamais été aussi cruciale. Selon l'ONUSIDA, 7,7 millions de décès pourraient être liés au virus entre 2021 et 2030 dans le monde si la couverture des services de prévention et des traitements n'évolue pas rapidement. La crise sanitaire, la situation désastreuse en Ukraine n'arrangent rien à la lutte. Et c'est pourquoi le Sidaction va revenir, toujours plus haut, toujours plus fort, les 25, 26 et 27 mars prochains.

Ces trois jours de mobilisation, de sensibilisation et de collecte ont été annoncés et lancés depuis la salle Wagram, située dans le 17e arrondissement de Paris, le 7 mars 2022. Line Renaud, cofondatrice et vice-présidente du Sidaction, a pu évoquer les actions à mettre en place durant ce long week-end de trois jours avec Jean-Paul Gaultier, ambassadeur de l'association, mais aussi Bilal Hassani, Michel Cymes, Evelyne Dhéliat, Bruno Guillon, Daphné Bürki, Marie-Aline Meliyi, Anne-Chloé Bottet, Laurie Cholewa, Karima Charn, Hedia Charni, Hélène Mannarino, Albert Batihe, Jaleh Bradea, Margaux de Frouville, Rachid M'Barki, Marie Portolano, France Pierron, Brice Laurent, Laurence Roustandjee, Isabelle Moreau, Samuel Etienne, Alexandra Blanc, Loïc Rousval, Patrice Boisfer, Eliot Deval, Paul Tchoukriel, Nathalie Levy, Wendy Bouchard, Fatimata Wane ou encore Caroline Paré.