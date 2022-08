Line Renaud ovationnée par Dany Boon et Claude Chirac : soirée riche en émotions à Angoulême !

Elle était venue en amie, elle en repart ovationnée de toute part ! Ce mardi 23 août, à l'occasion de l'ouverture du Festival du film francophone d'Angoulême, Line Renaud avait fait le déplacement pour l'avant-première de son nouveau film, Une belle course, dans lequel elle partage l'affiche avec son complice Dany Boon, dont elle est très proche et qui était également présent à ses côtés.

Un film dans lequel elle incarne avec beaucoup de justesse Madeleine Keller, une femme de 92 ans sur le point d'entrer en EHPAD. C'est Charles, interprété quant à lui par l'acteur ch'ti, qui est chargé d'emmener la vieille femme dans sa nouvelle demeure. Entre temps, Madeleine est bien décidée à profiter de ce dernier voyage pour revisiter les lieux de la capitale qui ont compté dans sa vie.

Touchant, le long-métrage a beaucoup plu et a valu à Line Renaud de longues minutes d'applaudissements. L'actrice, très émue, a tenu à s'adresser au public, sachant qu'à 94 ans, elle ne tournera plus dans beaucoup de films de ce genre. "J'approche du moment.... Je suis obligée d'y penser, j'ai eu une belle vie, une vie extraordinaire et ça s'oubliera jamais. Même quand je serai plus là", a-t-elle déclaré.

La voix tremblotante, l'agent de stars Dominique Besnehard a également voulu rendre hommage à la présidente du Sidaction : "Je suis vraiment ému que Line soit là. Elle était là il y a 15 ans. Elle savait pas trop ce qu'elle allait faire mais elle a dit: 'Je viens' et elle est venue. Merci Line !". Dans la salle, outre Dany Boon, d'autres de ses amis avaient fait le déplacement comme Muriel Robin et Claude Chirac, qu'elle considère comme ses filles de coeur.

Elles seront forcément présentes le 2 septembre à l'Elysée pour la cérémonie au cours de laquelle, Line Renaud, sera décorée et recevra la Grande Croix de la Légion d'honneur par le président Macron.

Les deux femmes l'ont entourée toute la soirée, assistant à la projection avec elle. La première, venue sans sa femme Anne Le Nen, est même particulièrement proche de l'actrice : depuis plusieurs mois, elles vivent ensemble ! Bertrand Delanoë, l'ancien maire de Paris, était lui aussi présent pour saluer cette grande dame du cinéma et en a profité pour saluer chaleureusement la fille de Jacques Chirac... l'un de ses prédécesseurs dans la capitale.

Dans les autres personnalités présentes, on comptait Thierry Frémaux, le délégué général du Festival de Cannes, ainsi que le patriarche du groupe Pathé, Jérôme Seydoux, également grand-père de l'actrice Léa Seydoux. Le jury au grand complet, emmené par André Dussollier et Joséphine Japy était également présent.