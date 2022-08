Festival d'Angoulême : Isabelle Carré et Joséphine Japy, beautés naturelles devant André Dussollier

Une fin de vacances dans les salles obscures ! Ce mardi 23 août, le monde du cinéma faisait sa rentrée après l'été au traditionnel Festival d'Angoulême, organisé depuis 15 ans par Dominique Besnehard et qui présentera cette année plusieurs films événements comme Une belle course, avec Dany Boon et Line Renaud (qui a reçu un bel hommage du Festival d'ailleurs), mais aussi le biopic sur Simone Veil et Rumba la vie, de Franck Dubosc, en salles ce mercredi.

Mais pour ce premier jour, c'est Isabelle Carré qui a fait son apparition au Festival : l'actrice de 51 ans venait en effet défendre son nouveau long-métrage, La Dérive des Continents (au sud), une fiction engagée et politique sur l'accueil des migrants en Europe. Rayonnante et vêtue très simplement d'un jean et d'une chemise noire, la discrète maman de trois enfants était prête à présenter son film au public, accompagnée du réalisateur suisse Lionel Baier.

D'autres actrices avaient également fait le déplacement jusqu'en Charente, comme Gwendoline Hamon, qui présidera durant le festival le Jury des étudiants. Sublime dans une longue robe en soie bariolée, l'actrice récemment vue dans Cassandre ou Nous finirons ensemble était souriante, non loin de Michèle Torr, venue elle aussi assister à la soirée d'ouverture.

La chanteuse au sourire éclatant, pourtant plutôt loin des projecteurs depuis quelques années, a retrouvé Dominique Besnehard sur le tapis rouge et a profité de son ami avant et après les projections : tous les deux ont posé ensemble de nombreuses fois devant les photographes. Pour la grande soirée d'ouverture, le plus célèbre des agents de stars avait d'ailleurs choisi un tee-shirt orange et bleu du plus bel effet !

Le jury était enfin évidemment présent au grand complet, son président André Dussollier en tête : triplement récompensé aux César, l'acteur est un habitué de ce genre d'événement et a sans doute pu donner quelques conseils à ses jurés, parmi lesquels on comptait notamment le journaliste Patrick Cohen et le musicien Alex Beaupain.

Pour compléter ce jury, Joséphine Japy était quant à elle au naturel, peu maquillée mais toujours aussi souriante. Semblant ravie d'être là, la jeune femme avait choisi une longue robe noire et des escarpins à tout petit talon, une manière parfaite de s'adapter aux températures estivales qui frappent la France en ce moment. En tout cas, nous, on adore ce style !