Line Renaud : Première apparition de son nouveau petit compagnon... trop mignon !

La fin de vie est une période qui tient beaucoup à coeur à Line Renaud. D'autant plus depuis qu'elle a vécu un horrible traumatisme face à la mort de sa propre maman. "Si notre vie nous appartient, il doit en être de même pour notre mort. Je souhaite de tout coeur que cette loi passe, et vite. Je ne peux pas voir des gens souffrir, poursuivait-elle dans les colonnes du journal Le Parisien. Il y a 20 ans, j'ai notamment accompagné ma mère, malade des intestins, dans sa fin de vie. Elle me demandait sans cesse : 'Fais quelque chose ! J'ai tellement mal !' Je ne pouvais rien faire, je n'avais pas de médicament assez fort pour ce genre de douleur. Je me sentais si mal."

Une chose est sûre, Line Renaud vivra encore longtemps, si longtemps, pour notre plus grand plaisir à tous. Si son entourage se réduit parfois dans la douleur, un élément sera toujours là pour lui apporter un peu de joie : le petit chien joyeux qu'elle vient d'adopter.