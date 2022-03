"Elle ne pesait plus que 35 kilos" : Confidences cash de Line Renaud qui a vu sa mère dépérir

Ces 25, 26 et 27 mars a lieu l'opération Sidaction, cause chère au coeur de Line Renaud. La comédienne de 93 ans en sera malheureusement privée cette année, touchée par la Covid-19 qui la contrainte de s'isoler. Mais toutes les pensées vont vers elle, à commencer par celle de Mireille Dumas dont le documentaire qu'elle a réalisé, Les mille et une vies de Line Renaud, est diffusé ce 25 mars sur France 3.

La productrice revient sur le parcours de l'une des Ch'tis les plus emblématiques de France, dont la popularité force le respect. Parler de sa vie et de ses souvenirs n'a pas été de tout repos pour elle : "Mireille Dumas est une femme qui attire les confidences. Je ne vous cache pas qu'il a fallu parfois couper les caméras, tant j'étais émue". Évoquer un épisode précis de son enfance avec sa maman l'a particulièrement bouleversée.

Line Renaud a passé une partie de ses jeunes années sans son papa, "fait prisonnier en Allemagne" durant la guerre. Si elle ne se rendait sans doute pas bien compte de ce qu'il se jouait réellement à l'époque, la comédienne a vu sa mère en souffrance : "Ma mère était morte d'inquiétude, elle se laissait dépérir et ne pesait plus que 35 kilos, révélait-elle dans les pages de Télé 7 Jours. Pensant lui apporter du réconfort, ma grand-mère et son entourage lui ont conseillé de ne pas s'en faire pour cet homme qui l'avait trompée toute sa vie. Elle est tombée des nues. Je me souviens l'entendre hurler de chagrin en apprenant la nouvelle".

Line Renaud n'est pas devenue maman à son tour mais ne semble pas le regretter. Des enfants, c'est si elle en avait grâce à ses filles de substitution, Muriel Robin et Claude Chirac : "Ce sont mes amours ! Si j'avais eu une fille, peut-être n'aurait-elle pas été aussi formidable qu'elles. Ce sont les filles que je me suis choisies et elles s'occupent très bien de moi ! Muriel et son amie, Anne, sont même venues s'installer tout à côté de chez moi, à La Jonchère, pour être encore plus proches". Line Renaud n'a certes plus sa maman ni Loulou Gasté, l'homme de sa vie, mais sa famille de coeur est toujours présente à ses côtés et le sera jusqu'au bout : "Ma mère répétait souvent : 'Line, tu t'es tellement occupée de Loulou et moi. Qui s'occupera de toi plus tard ?' Elle peut être rassurée car j'ai deux filles merveilleuses". Des mots d'amour qui feront plaisir à Muriel Robin et Claude Chirac...