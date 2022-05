Lino Ventura : Son fils Laurent est mort à 72 ans

Triste nouvelle pour la famille Ventura... Laurent, seul fils de l'idole du cinéma Lino Ventura est mort à 72 ans après une longue lutte contre la maladie, selon une annonce de ses proches dont Purepeople a eu la confirmation. Né en 1950, l'homme était marié et avait plusieurs enfants mais pas question pour lui de marcher dans les traces de son célèbre papa : peu à l'aise avec la médiatisation, il avait préféré se tourner vers la plume et avait sorti notamment un livre à l'occasion du centenaire de la naissance de l'acteur, en 2019.

Un exercice plutôt enrichissant pour lui, comme il l'avait déclaré au Quotidien du Cinéma. "C'était très amusant de réunir tous ces témoignages et de lui rendre hommage de cette façon-là, c'est ce qui m'a plu. Cette démarche sort un peu de l'ordinaire et on s'est aperçu que beaucoup de personnes voulaient témoigner même en dehors du cinéma", avait-il raconté. Il ajoutait qu'une biographie ne l'aurait pas intéressé : "On m'a proposé de le faire parce que c'était les cent ans de sa naissance. L'homme avec qui j'ai fait ce livre, qui s'appelle Luciano Melis, a travaillé très attentivement et précautionneusement sur ce projet et a eu l'idée de faire témoigner des gens. C'est un livre de témoignages et c'est pour ça que c'est intéressant".

Une grande famille... totalement divisée

Son décès doit bien sûr toucher sa femme, Marie-Laure, ainsi que sa petite soeur, Clélia. Née en 1961, celle-ci était proche de son grand-frère bien qu'elle ait, quant à elle, décidé de suivre les pas de son célèbre papa dans le cinéma, où elle est finalement devenue scénariste (elle a également sorti plusieurs livres sur son père, comme lui). Ensemble, ils avaient d'ailleurs mené une longue bataille pour l'héritage de l'acteur.

En effet, les enfants de leur soeur Mylène (décédée en 1998 dans un accident d'avion) avaient contesté la répartition de l'héritage de Lino Ventura et de son épouse Odette Lecomte, morte en 2013. Pour eux, en effet, leur oncle et leur tante avaient pu profiter de plus de 600 000 euros avant même la mort de la femme de Lino Ventura et avaient profité d'un "héritage à sens unique"...

La conclusion de cette longue histoire, qui s'est ensuite terminée devant la justice avec un administrateur judiciaire, n'avait pas été médiatisée. La famille compte également un autre membre important : Linda, née en 1958, handicapée à vie après un AVC à la naissance. Très protégée par ses parents, celle-ci vit toujours dans la maison Perce-Neige qu'ils avaient créé pour les personnes souffrant du même handicap qu'elle dès le début des années 60.