Lio dévoile un nouveau look très surprenant au Lido, Charly et Lulu réunis

75 ans, déjà, et il n'a pas pris une ride ! Le Lido a célébré son anniversaire le samedi 18 septembre 2021 en même temps qu'il a réouvert ses portes. Pour l'occasion, un nouveau pré-show et un nouveau tableau ont intégré la revue Paris Merveilles, et le tout a été présenté en exclusivité devant une foule de célébrités. Dans la salle, comme devant le photocall, le public a pu voir défiler la chanteuse Lio et sa nouvelle coloration un brin énigmatique, mais également la Youtubeuse Natoo, la journaliste Pascale De La Tour, Dave Bautista, Gwendal Marimoutou... et surtout, SURTOUT, un duo que l'on n'avait pas vu réuni dans la même pièce depuis des siècles : Charly Nestor et Jean-Marc Lubin, alias Charly et Lulu.

Mais que deviennent les deux animateurs depuis la fin du Hit Machine en 2008, émission diffusée sur M6 aux heures de gloire de la dance music ? Après treize ans de bons et loyaux services, de rire, de musique et d'amitié, Charly et Lulu ont pris des routes différentes, tout en se retrouvant à certaines occasions - dont certaines tournées des années 1990. Le premier a poursuivi son activité dans le secteur de la production audiovisuelle. Le second, plus discret, a été chroniqueur sur diverses chaînes, à diverses occasions, sans jamais faire grand bruit. Il a passé plusieurs années à l'étranger avant de rentrer en France pour s'occuper d'une émission pour enfants sur TV Pitchoun. Serait-il donc possible de les revoir prochainement, ensemble, à la télévision ? On dirait bien que non.