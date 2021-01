Lio seins nus dans Les Reines du shopping : "J'en ai marre !", craquage sur M6

Depuis le lundi 4 janvier 2021, c'est une semaine spéciale célébrités dans Les Reines du shopping. Cristina Cordula reçoit Arielle Dombasle, Sylvie Tellier, Séverine Ferrer, Carine Galli et Lio. Toutes ont pour mission de proposer un look hivernal avec de la couleur, et la gagnante pourra remporter la jolie somme de 10 000 euros qui sera reversée à l'association qu'elle défend. Mercredi 6 janvier 2021, Lio a fait le show devant ses camarades et l'animatrice. Et lors de son défilé, surprise ! Elle est apparue seins nus !

Après une journée de shopping, c'est en perfecto à sequins rose flashy, pantalon vert, mocassins marrons et accessoires rouges que l'interprète du tube Les brunes comptent pas pour des prunes s'est affichée. Un joli look que Lio a présenté sur le podium des Reines du shopping, défilant au son de Pookie d'Aya Nakamura. Un show qui a séduit ses camarades... qui n'étaient pas au bout de leurs surprises ! "Oh, ça suffit ! Je vous montre mes seins maintenant, j'en ai marre !", lâche la star avant d'ouvrir sa veste sous laquelle elle se dévoile seins nus !

Lio affiche sa poitrine en plein défilé sur M6

"Tu es folle ma chérie, tu es complètement perchée", balance Cristina Cordula dans un éclat de rire incontrôlable. Sylvie Tellier, Carine Galli, Séverine Ferrer et Arielle Dombasle sont également prises d'un fou rire face à l'attitude inattendue de leur camarade. Les téléspectateurs n'ont pas eu le même spectacle puisque la poitrine de Lio a été floutée lors de la diffusion de la scène.

En dehors de son écart rigolo, Lio a joué le jeu des Reines du shopping, et son look a même tapé dans l'oeil de Cristina Cordula. "Lio y est allée à fond jusqu'à la fin. Et puis elle a de super pièces, bravo Lio. Elle est dans le thème. Défilé d'enfer ! On adore", confie la papesse de la mode franco-brésilienne. La tenue de la chanteuse est donc validée, et elle a toutes ses chances de remporter cette édition spéciale de l'émission.

Rendez-vous du lundi au vendredi dès 17h25 afin de suivre Les Reines du shopping avec Cristina Cordula. Vendredi 8 janvier 2021, le nom de la grande gagnante de cette semaine célébrités sera enfin révélé.