Lionel Messi diva à Paris ? La star du PSG très agacée par les critiques...

C'est un transfert que personne n'avait vu venir et pourtant, à 34 ans, Lionel Messi a quitté le FC Barcelone, 17 ans après ses débuts professionnels dans ce même club. Si tout le monde espérait que la pulga (la puce en espagnol) finisse sa carrière en Catalogne, les dirigeants en ont décidé autrement et après des adieux déchirants, le meilleur footballeur du monde a dû faire ses bagages direction Paris. Un changement de décor total pour le mari d'Antonela Roccuzzo, qui découvre une nouvelle équipe, un nouveau stade et une nouvelle culture. Dans la Ville Lumière, Leo est observé par le monde entier et chaque action, chaque geste est commenté.

Pour l'heure, on ne peut pas dire qu'il réussisse sa meilleure saison, même s' il y a du mieux ces derniers temps. Malheureusement, lors du match face au Real Madrid de Karim Benzema, Lionel Messi a loupé un penalty crucial pour son équipe. Un raté qui a fait beaucoup parler dans les médias spécialisés et d'après les informations du Parisien, l'Argentin n'apprécie pas du tout les critiques qu'il peut lire dans la presse française. Selon nos confrères, il en aurait parlé avec "plusieurs cadres influents" du vestiaire parisien, se plaignant d'un traitement médiatique qu'il juge injuste à son égard.

Il souhaite malgré tout rester l'an prochain

Très réservé et de nature casinière, le père de trois garçons aurait même quelques doutes sur la nature des critiques qui lui sont faites. Selon les informations du Parisien, il pense que ces critiques cherchent à viser d'autres personnes que lui, sans que l'on sache vraiment qui... Malgré ce problème avec le traitement qui lui est réservé dans les médias, le quotidien avance que Lionel Messi se voit bien rester à Paris la saison prochaine. Une bonne nouvelle pour les fans du joueur et les supporters parisiens dans l'optique où Kylian Mbappé venait à quitter le club.

Dévoilant un trait de sa personnalité que l'on connaissait encore peu, Lionel Messi semble donc très sensible aux critiques à son encontre et l'attitude des journalistes français ne semble pas lui convenir...

Retrouvez l'article du Parisien en intégralité sur leur site internet.