Lisa Banes (Gone Girl) : Mort de l'actrice, après son terrible accident

Elle a succombé à ses blessures. L'actrice Lisa Banes est décédée le lundi 14 juin 2021 à l'âge de 65 ans, dix jours après avoir été percutée par un conducteur de deux-roues dans le Upper West Side, quartier chic de New York. Une triste nouvelle officialisée par ses représentants dans un communiqué transmis à plusieurs médias américains.

"Nous avons le coeur brisé, c'est une tragédie. Lisa était une femme d'esprit, pleine de gentillesse et de générosité. Elle était dévouée à son travail, que ce soit sur scène ou face à une caméra, mais bien plus à sa femme, sa famille et ses amis. Nous sommes reconnaissants de l'avoir eu dans nos vies", a annoncé un porte-parole de Lisa Banes.

Originaire de Los Angeles, Lisa Banes retournait à New York - là où elle a étudié à Juilliard et joué au théâtre - pour la première fois depuis le fléchissement de la pandémie aux États-Unis. Elle était en chemin pour retrouver son épouse, la journaliste Kathryn Kranhold pour dîner lorsqu'elle a été violemment percutée par un deux-roues de couleur rouge et noire, le 4 juin dernier. Le chauffard a pris la fuite. La police new-yorkaise n'a, pour l'heure, arrêté aucun suspect potentiel.

Transportée et admise à l'hôpital de Mount Sinai Morningside pour "blessures graves". Le New York Post évoquait alors un traumatisme crânien dû au choc de l'accident, auquel elle n'aurait "pas survécu". Pas plus d'informations sur son état de santé n'avaient été communiquées.

Habituée du festival de Sundance, Lisa Banes a enchaîné les rôles durant toute sa carrière, aussi bien au cinéma qu'à la télévision. On a pu la voir dans Nashville, Royal Pains ou encore China Beach. L'actrice avait connu un gain de notoriété alors qu'elle partageait l'affiche de Cocktail (1988) avec Tom Cruise, qui jouait alors son amant. Lisa Banes avait également joué dans le succès Gone Girl (2014) de David Fincher, avec Ben Affleck et Rosamund Pike.

À Broadway, la comédienne faisait partie du casting de pièces cultes comme Present Laughter ou encore High Society. "Elle est drôle, amusante, vibrante. Juste une personne avec beaucoup de talents et de curiosité", a bien résumé son amie, l'auteure Cynthia Crossen, auprès du Post.

Elle laisse derrière elle son épouse Kathryn Kranhold, avec qui elle s'était mariée il y a presque cinq ans.