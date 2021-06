Lisa Banes (Gone Girl) dans un "état critique" : la comédienne victime d'un terrible accident

Elle a été victime d'un accident d'une violence inouïe. Lisa Banes a été renversée par un véhicule à deux roues, le vendredi 4 juin 2021, et serait actuellement dans un état critique selon les informations de People. La comédienne de 65 ans rejoignait son épouse Kathryn Kranhold pour dîner avec des amis, près du Lincoln Center de New York aux alentours de 18h30, quand une moto rouge et noire "sans plaque d'immatriculation" lui est rentrée dedans. Le conducteur responsable de l'altercation avait grillé un feu de signalisation.

L'enquête suit son cours

Le coupable s'est enfuit sans prévenir les secours. "Il n'y a pas encore eu d'arrestation, explique le porte-parole des forces de l'ordre à People. L'enquête suit son cours." Le samedi 5 juin 2021, Lisa Banes était toujours dans un état inquiétant, avec une lésion cérébrale traumatique surveillée par le personnel du Mount Sinai Morningside hospital de New York. "Nous en saurons davantage dans les prochains jours", précise la femme de l'actrice au New York Post.

De Los Angeles à New York

Kathryn Kranhold est d'autant plus inquiète qu'elle est restée un long moment sans nouvelle de sa compagne. En voyant que Lisa Banes n'arrivait pas au point de rendez-vous, elle a tenté de l'appeler plusieurs fois... jusqu'à ce que l'hôpital ne lui réponde, lui expliquant les circonstances de l'accident de la route. Connue pour ses rôles dans les films Gone Girl, A cure for life ou Cocktail, la comédienne de 65 ans avait quitté brièvement la ville de Los Angeles pour remonter sur scène. Elle devait participer à l'adaptation virtuelle de la pièce The Niceties, par le Manhattan Theatre Club, dans laquelle elle avait déjà joué en 2018 et 2019. Elle était heureuse à l'idée de retrouver ses camarades après une période fastidieuse liée à la pandémie de Covid-19...