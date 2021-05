Little Mix : Perrie Edwards et Leigh-Anne Pinnock, enceintes et radieuses pour leur première sortie

Le groupe Little Mix a perdu Jesy Nelson, mais accueillera bientôt deux nouveaux membres ! Les chanteuses Perrie Edwards et Leigh-Anne Pinnock, tous les deux enceintes, ont réalisé leur première apparition publique depuis l'annonce de leurs grossesses.

C'est aux Brit Awards que Perrie et Leigh-Anne ont révélé leurs baby bumps ! Les deux futures mamans et la troisième chanteuse de Little Mix, Jade Thirlwall, se sont rendues à l'O2 Arena à Londres ce mardi 11 mai 2021 pour assister à la cérémonie. Elles étaient nommées dans la catégorie du Meilleur groupe britannique et ont reçu le prix, aux dépends de leurs adversaires du soir, Bicep, Biffy Clyro, The 1975 et Young T & Bugsey.

Perrie Edwards, Leigh-Anne Pinnock et Jade Thirlwall sont ainsi devenues le premier girlband sacré Meilleur groupe britannique dans l'histoire des Brit Awards ! Elles ont célébré ce grand moment en coulisses, où les lauréats de la cérémonie ont tous posé avec leurs trophées. Toutes de blanc vêtues avec des tenues David Koma, Maison Margiela et Vivienne Westwood, les chanteuses ont fait craquer des milliers d'internautes.