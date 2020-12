Jesy Nelson quitte définitivement les Little Mix : "Faire partie du groupe est devenu néfaste"

On a connu le groupe à quatre. Il faudra désormais s'habituer à un trio. Le lundi 14 décembre 2020, Jesy Nelson a annoncé sur les réseaux sociaux qu'elle quittait définitivement le groupe Little Mix, créé en 2011 dans l'émission X Factor. Après tant d'années de bons et loyaux services, de chorégraphies et de traits d'esprit, la jeune femme de 29 ans a choisi de se consacrer à son propre bien-être. "Ces neuf dernières années ont été les plus incroyables de ma vie, a-t-elle écrit dans un communiqué officiel. On a accompli des choses que je n'aurais jamais cru possibles. De notre premier Brit Award à nos concerts sold out à l'O2 Arena. Je ne pourrais jamais assez vous remercier pour avoir fait de moi la fille la plus chanceuse du monde. Mais la vérité, c'est que faire partie de ce groupe est récemment devenu néfaste pour ma santé mentale."

Sa personnalité flamboyante apportait une touche de piment incroyable au groupe. Hélas, son départ n'est pas une grande surprise. Depuis la sortie de Confetti, le dernier album des Little Mix, Jesy Nelson n'apparaissait plus auprès de Leigh-Anne, Perrie et Jade - qui défendaient à trois, seules, leurs nouvelles chansons. Elle avait déjà évoqué le besoin d'une prise de recul et s'était épanchée, plus longuement, sur ses tendances dépressives voire suicidaires dans le documentaire BBC Odd One Out. "Je ressens cette pression constante à l'idée de faire partie d'un girls band, et vivre avec toutes ces choses qu'on attend de moi est devenu trop dur, ajoute la chanteuse britannique. Vient un moment, dans le vie, où il faut se concentrer sur soi-même plutôt que de penser au bonheur d'autrui. Et je sais que je dois commencer cette démarche dès maintenant."