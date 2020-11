Little Mix : Une chanteuse écartée du groupe pour raison médicale

Elles sont quatre, fortes, dynamiques, superbes. Depuis la création du groupe Little Mix dans l'émission anglaise The X-Factor, en 2011, Perrie Edwards, Leigh-Anne Pinnock, Jade Thirlwall et Jesy Nelson sont tout bonnement inséparables. Mais ça, c'était avant. Depuis la sortie de leur dernière petite pépite pop, leur sixième album studio intitulé Confetti, l'aînée de la formation musicale manque à l'appel.

Sa courte absence s'est transformée en très long séjour, loin, si loin des Little Mix. Comme le rapporte le Dailymail, Jesy Nelson est en "arrêt prolongé" pour "raisons médicales de l'ordre du privé". "Nous ne donnerons pas plus d'informations à ce propos, affirment les représentants du groupe. Nous demandons aux médias de respecter, s'il-vous-plaît, son intimité en ce moment." Difficile, pourtant, de ne pas voir le vide qui règne sur scène à la moindre apparition.

Elles n'étaient que trois sur scène le soir de la cérémonie des MTV EMA. Venues interpréter leur titre Sweet Melody, Perrie Edwards, Leigh-Anne Pinnock et Jade Thirlwall ont récupéré, seules, les récompenses de Meilleures artistes pop et de Meilleures artistes britanniques/irlandaises. Même histoire lors de la finale de l'émission The Search, durant laquelle elles cherchaient un groupe pour assurer la première partie de leur tournée, prévue l'année prochaine. Jesy Nelson la regardait probablement de chez elle.

J'ai besoin que ça cesse, je vais y mettre fin

Faut-il s'inquiéter pour la jeune femme de 29 ans, célibataire depuis peu ? Dans un documentaire produit par la BBC il y a quelques mois, intitulé Jesy Nelson: Odd One Out, nous apprenions que la chanteuse camouflait de nombreuses fêlures sous la carapace qu'elle s'est construite au fil du temps. Victime de cyberharcèlement, elle a même essayé de se suicider par overdose. "Je me souviens juste m'être dit 'J'ai besoin que ça cesse, je vais y mettre fin, racontait-elle. Je suis allée dans la cuisine et j'ai avalé le plus de comprimés possible. Puis je me suis allongé dans mon lit pendant très longtemps, en pensant 'Ca va venir. Vite'"