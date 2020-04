Jesy Nelson (Little Mix) célibataire : elle a quitté Chris Hugues par téléphone

Les Little Mix ne cessent de signer des tubes dédicacés à leurs ex. Un fait qui prend tout son sens aujourd'hui, puisque nous apprenons que Jesy Nelson est célibataire. Alors que le girlsband dévoilait le titre Break up Song – "Chanson de rupture" – il y a quelques jours, la Britannique de 28 ans se séparait de son compagnon Chris Hugues après seize mois d'amour. C'est le Daily Mail qui confirme l'information. "Elle a fait ça par téléphone la semaine dernière, explique une source du média. Elle avait l'impression que leur relation arrivait en fin de course. Mais il n'y a pas de rancoeur entre eux. Jessy a dit qu'il l'avait étonnamment bien pris. Elle pense qu'ils resteront bons amis."

Cette mauvaise nouvelle, beaucoup la soupçonnaient très fort. La sombre période due à la pandémie du coronavirus, Jesy Nelson ne la traverse pas du tout avec Chris Hugues... puisque le jeune homme est resté vivre avec son colocataire. "Je ne l'ai pas vu depuis un moment", précisait-elle simplement à propos de cette distance. Voilà que l'écart se creuse encore un peu plus.

Jessy et Hugues, unis en pleine crise

En l'espace de seize mois, le couple s'était pourtant construit des bases solides. Alors qu'il venait de se mettre ensemble, Jesy Nelson révélait des choses terribles au public dans un documentaire basé sur son histoire, diffusé sur la BBC. Après avoir remporté la huitième saison de X-Factor en 2011, les Little Mix ont connu un succès très rapide, avec ses bons et ses mauvais côtés. Victime d'énormément de critiques à propos de son physique, Jesy Nelson a sombré sous le regard impuissant de Leigh-Anne Pinnock, Perrie Edwards et Jade Thirlwall... jusqu'à ce qu'elle tente de mettre fin à ses jours. "Ma copine est le p*tain de meilleur modèle de cette planète", écrivait alors son partenaire sur Twitter, fier du courage de sa douce. Un lointain souvenir...