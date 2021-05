Perrie Edwards (Little Mix) est enceinte : elle dévoile son ventre rond

En commentaire, Perrie et Alex ont reçu des milliers de messages de félicitations. La chanteuse a évidemment été congratulée par ses acolytes Leigh-Anne Pinnock et Jade Thirlwall, avec qui elle forme le girlsband Little Mix. L'actrice Millie Bobby Brown, héroïne de la série Stranger Things, a exprimé sa surprise en écrivant "Oh mon Dieu", tout en majuscules.

Du côté d'Alex Oxlade-Chamberlain-Chamberlain, ses amis footballeurs, partenaires à Liverpool et en équipe nationale d'Angleterre ou adversaires, ont réagi à la nouvelle.

Avec cette deuxième grossesse, les activités de Little Mix (déjà ralenties par la pandémie de Covid-19) vont peut-être s'interrompre. Leigh-Anne Pinnock est également enceinte et attend son premier enfant. Elle aussi est en couple avec un footballeur, Andre Gray, qui évolue au club de Watford.

Perrie Edwards et Alex Oxlade-Chamberlain sont ensemble depuis 2017. Avant de rencontrer le milieu de terrain des Reds (surnom de l'équipe de Liverpool), Perrie sortait avec le chanteur Zayn Malik, ancien membre du groupe One Direction. Lui aussi a retrouvé l'amour, dans les bras du mannequin Gigi Hadid, avec qui il a eu une fille, Khai, née au mois de septembre 2020.