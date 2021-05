Taylor Swift, son ex Harry Styles, Dua Lipa : Les stars sortent le grand jeu aux Brit Awards

Au total, 11 récompenses ont été décernées aux Brit Awards 2021. Les soeurs Haim, toutes habillées en The Row (la maison créée par les jumelles Ashley et Mary-Kate Olsen), ont été nommées groupe international de l'année. les absents The Weeknd et Billie Eilish, ainsi que le groupe Little Mix, figurent également au palmarès de l'événement.

Bientôt, les artistes pourront à nouveau se produire sur scène devant public ! Le gouvernement britannique a annoncé que les concerts en salles fermées ou en extérieur seraient réautorisés à partir du 17 mai 2021, date de la troisième étape du déconfinement.

Palmarès des Brit Awards :

Album de l'année - Future Nostalgia, de Dua Lipa

Artiste féminine de l'année - Dua Lipa

Artiste masculin de l'année - J Hus

Groupe britannique de l'année - Little Mix

Révélation de l'année - Arlo Parks

Single britannique de l'année - Watermelon Sugar, de Harry Styles

Artiste international masculin de l'année - The Weeknd

Artiste internationale féminine de l'année - Billie Eilish

Groupe international de l'année - HAIM

Étoile montante britannique de l'année - Griff