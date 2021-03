Taylor Swift et Harry Styles : les ex se retrouvent aux Grammys pendant une coupure pub

Ils étaient l'un des couples phares des années 2010 : Taylor Swift et Harry Styles se sont retrouvés ! Les deux artistes étaient tous les deux invités des Grammy Awards, à Los Angeles le dimanche 14 mars 2021. On a d'ailleurs vu l'interprète de Cardigan applaudir chaudement lorsque le prix de la meilleure performance pop solo a été décerné à son ex, pour Watermelon Sugar. Également nommée dans cette catégorie, elle n'a fait preuve d'aucune rancoeur.

Taylor Swift (31 ans) et Harry Styles (27 ans) ont ensuite été vus tous les deux discutant près des tables rondes installées à la place du public, en plein air. Pendant une coupure pub, les deux ex ont été filmés. Ils semblent avoir pris des nouvelles et entretenir des relations amicales. Sourires, tapes sur l'épaule... le passé semble bien être derrière eux.

Il faut dire que les deux confrères n'ont que peu de raisons de s'en vouloir. Formant un joli couple de jeunes adultes de fin 2012 au début de l'année 2013, Taylor et Harry ont tous les deux trouvé chaussure à leurs pieds. La chanteuse sort depuis quatre ans avec l'acteur britannique Joe Alwyn et l'ancien directionner vient tout juste d'emménager avec Olivia Wilde.

Après leur rupture il y a presque dix ans, Taylor Swift avait écrit deux chansons inspirées d'Harry Styles : Out of the woods et Style. "Je pense à ce que ça représente d'écrire une chanson à propos de quelqu'un. C'est flatteur, même si la chanson de l'est pas forcément, vous passer du temps dessus. Taylor par exemple, est une excellente auteure de chansons. Donc au moins, ce sont de bons morceaux", avait expliqué Harry Styles en mai 2020 auprès de E!.