Taylor Swift : Rare sortie main dans la main avec son amoureux Joe Alwyn

Taylor Swift a un nouvel homme à son tableau de chasse ! La chanteuse de 29 ans est actuellement en couple avec Joe Alwyn, un acteur de 28 ans. Les amoureux ont été repérés le samedi 5 octobre quittant une soirée à New York.

Le duo a été vu quittant l'after-party du Saturday Night Live organisée chez Zuma, un restaurant japonais de Madison Avenue. La chanteuse avait été conviée quelques heures plus tôt sur le plateau de la célèbre émission humoristique de la chaîne NBC pour jouer un extrait de son dernier album intitulé Lover. Taylor Swift a été vue main dans la main avec Joe Alwyn, vêtue d'un ample pantalon noir à motifs géographiques et perchée sur des escarpins Louboutin. La star et son amoureux, qu'elle fréquente depuis l'an dernier, ne font que de très rares apparitions ensemble. Nul doute que la jolie blonde a retenu de ses ruptures passées – elle est sortie avec Harry Styles, Conor Kennedy, Calvin Harris ou encore Tom Hiddleston – qu'il vaut mieux se préserver des photographes...

Taylor Swift est actuellement en promotion pour continuer de défendre Lover. Sorti en août dernier, il s'est déjà écoulé à plus de 1,8 million de copies dans le monde selon United World Chart. Un album que la star défend sur scène aux quatre coins du globe. Elle est d'ailleurs attendue aux arènes de Nîmes, en France, en juillet prochain dans le cadre d'une tournée des festivals. Le 19 octobre, elle se produira au Hollywood Bowl de Los Angeles. Verra-t-on Joe Alwyn (La Favorite, Boy Erased, Mary Queen of Scots...) parmi les spectateurs ?

Thomas Montet