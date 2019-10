Taylor Swift : Filmée par sa mère, elle fond en larmes face à... une banane !

Invitée, jeudi 3 octobre 2019, de l'émission Fallon Tonight, la chanteuse Taylor Swift a été moquée par l'animateur après la diffusion d'une vidéo la montrant dans un état second. La star de 29 ans, récemment opérée des yeux au laser, s'était retrouvée désorientée après avoir pris des tranquillisants.

Sur le plateau de l'émission, l'animateur a pris par surprise l'interprète de You Need To Calm Down en dévoilant une vidéo réalisée par sa maman Andrea. On peut voir Taylor Swift chez elle, de grosses lunettes attachées sur son visage, essayant de prendre une banane dans sa cuisine. La jolie blonde commence alors à pleurnicher parce qu'elle n'a pas pris celle qu'elle voulait. Rassurée par sa maman qui lui dit qu'elle va prendre pour elle la banane qu'elle ne veut pas, la star se rend alors au lit et commence à manger avec lenteur son fruit. Une séquence très drôle !

"Vous étiez sous calmants quand vous avez fait ça ? Ils vous ont donné un gaz hilarant ou quelque chose d'autre ?", s'est gentiment moqué Jimmy Fallon. La chanteuse a confirmé avoir pris des cachets "hardcore". Heureusement, l'animateur a aussi joué le jeu de la promo et a évoqué le dernier disque de Taylor Swift intitulé Lover. Sorti en août dernier, il s'est déjà écoulé à plus de 1,8 million de copies selon United World Chart. Un album que la star défend sur scène à travers le monde. Elle est d'ailleurs attendue aux arènes de Nîmes, en France, en juillet prochain.