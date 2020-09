Liz Gillies (Dynastie) : L'actrice de 27 ans s'est mariée à un homme de 47 ans

Petite cachottière. Liz Gillies (27 ans) s'est mariée le 8 août dernier, au compositeur Michael Corcoran (47 ans), de vingt ans son aîné, comme elle vient de l'annoncer sur les réseaux sociaux, le mercredi 16 septembre 2020. La star de la série Dynastie (Netflix) a dévoilé sur Instagram plusieurs superbes clichés de la cérémonie, célébrée dans l'intimité d'un jardin privé.

L'occasion d'observer la longue traîne en dentelle de la mariée. Sa robe vient d'ailleurs de la maison Britt Wood Designs, et ses chaussures, de chez Jimmy Choo. On voit également les amoureux en train d'échanger leurs voeux, face à un prêtre et à une splendide arche fleurie. Une cérémonie très intimiste célébrée dans l'auberge Inn at Fernbrook Farmes, dans le New Jersey.

Seules dix personnes étaient conviées au mariage, dont les deux grand-mères de Liz Gillies. Le père de la comédienne a officié la cérémonie, et leur chien Bubba s'est chargé d'apporter les alliances. Un mariage 100% familial. "Ça faisait du bien de ralentir. Nous sommes très chanceux de pouvoir passer du temps avec nos familles. C'était incroyablement spécial", a tendrement commenté Liz Gillies à Vogue.