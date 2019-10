Lizzie McGuire de retour 15 ans après : Hilary Duff et les acteurs se retrouvent

Réunis pour la première fois depuis plus de quinze ans, les quatre acteurs se sont retrouvés pour une lecture du pilote. "Il ne peut avoir de Lizzie McGuire sans Hilary Duff comme il ne peut avoir de famille McGuire sans Hallie, Robert et Jake", a déclaré Gary Marsh, le président de Disney Channels.

Alors que plusieurs projets de spin off ont été proposés et abandonnés au cours des années, et après le succès certain de Lizzie McGuire, le film, les fans pourront enfin se délecter de la suite des aventures de l'héroïne.

La créatrice originale Terri Minsky n'a pas su résister à cette réunion de famille et reprendra les manettes du show. "Avec Terri aux commandes et Hilary, Hallie, Robert et Jack, c'est un honneur d'accueillir la famille McGuire dans la famille Disney+", a lancé, avec enthousiasme, Ricky Strauss, le président marketing de Disney+.

Dans cette nouvelle version, Lizzie a déménagé à Brooklyn. "Elle fait le job de ses rêves. Elle a le genre de vie parfaite aujourd'hui. Elle travaille en tant qu'apprentie chez un décorateur d'intérieur réputé de New York. Elle est aussi avec le garçon de ses rêves, qui possède un restaurant branché à SoHo. Elle a l'appartement de ses rêves à Brooklyn. Et elle s'apprête à fêter ses 30 ans". Le personnage sera accompagné de son alter ego comme dans la première version, mais il semblerait que cette version animée aura toujours 13 ans.

Depuis l'arrêt de la série, Hilary Duff a multiplié ses apparitions au cinéma. On peut également la voir depuis six saisons dans le rôle de Kelsey Peters dans la série Younger. Elle consacre aussi beaucoup de temps à sa famille : son compagnon Matthew Koma et leur fille Banks Violet, âgée d'à peine 1 an, ainsi que le petit Luca (7 ans et demi, né de son premier mariage à Mike Comrie, dont elle est officiellement divorcée depuis février 2016).