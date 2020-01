Lizzo "malsaine" ? Son striptease sexy très critiqué sur Instagram

Fière de son corps voluptueux, elle ne s'arrête pas là et publie ensuite une vidéo de danse très hot. Face à son miroir, l'artiste américaine se trémousse de manière lascive et commence à dénouer délicatement son bikini comme pour se déshabiller... La vidéo s'arrête ensuite net, nous privant ainsi du strip-tease intégral.

Conquis par son assurance et par sa confiance en elle, ses abonnés n'ont pas tardé à réagir à cette publication en écrivant par exemple :"J'adore te voir te montrer, toi et ton corps, sans aucune excuse, faire savoir au reste du monde qu'il existe plus d'un type de corps et qu'ils sont tous acceptables ! Je te remercie ! Le monde a besoin de voir plus de cette diversité !" Le top model plus sizeAshley Graham a également félicité la jeune femme.