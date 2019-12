Lizzo : Entièrement nue, telle une muse face à son peintre

Instagram est le front d'une guerre sans fin et sans merci pour le titre de star la plus sexy de la planète ! Lizzo y prétend également. La chanteuse régale ses plus de 6 millions de followers en posant entièrement nue, telle une muse pour un peintre.

Lizzo a fait trembler la toile ce dimanche 1er décembre 2019 ! L'interprète du tube Truth Hurts a publié un diaporama de trois photos et une vidéo d'elle en tenue d'Eve. Assise et allongée sur un fauteuil en velours, Lizzo enchaîne les poses et couvre son intimité grâce à ses longs cheveux noirs.

Visiblement inspirée par les toiles de nus, Lizzo écrit en légende de ses clichés : "Peins-moi comme ta Française."