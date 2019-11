Kylie Jenner en maillot très échancré fait monter la température

Kylie Jenner se dénude (encore une fois) et c'est très chaud ! Le 15 novembre 2019, la benjamine du clan Kardashian-Jenner s'est dévoilée dans un maillot très échancré.

Elle écrit : "Mon coin de paradis". Poses lascives, mimiques sensuelles et gestes sexy, l'attitude de la maman de Stormi (1 an) est très expressive... Sur le second cliché, le maillot très échancré de la businesswoman semble même ne pas comporter assez de tissu pour soutenir convenablement sa poitrine. Un accident de style ou bien un coup de com' savamment orchestré par Kylie ? Suivie par plus de 151 millions d'abonnés, les followers de Kylie Jenner n'ont pas tardé à réagir au cliché : "Tu es tellement belle", "Magnifique !", "Tellement sexy".

Récemment, l'ex de Travis Scott a été aperçue à de nombreuses reprises avec le chanteur Drake. Une liaison serait-elle en train de naître entre l'artiste et la créatrice de la marque Kylie Cosmetics ? Selon le magazine People, l'ex de Rihanna et et la belle brune seraient donc sur le point d'officialiser leur relation. Une source non identifiée a déclaré au site américain que Kylie Jenner et Drake se sont vus plusieurs fois dans un cadre "romantique" mais aussi qu"'ils sont amis depuis longtemps" et que "Drake est très proche de la famille (Kardashian)."

Alors, ces photos très suggestives seraient-elles un moyen subtil d'attirer l'attention de son nouveau crush pour Kylie ? Mystère. Dans tous les cas, cette photographie connaît un vrai succès auprès de ses fans puisqu'elle a déjà été likée plus de 8 millions de fois. Qui dit mieux ?