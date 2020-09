Loana, battue par Fred Cauvin? Elle prend la parole et s'adresse aux "salopards"

Ces dernières semaines ont été éreintantes pour Loana. L'ancienne candidate de télé-réalité a vécu l'horreur fin août. Sur Instagram, elle avait partagé des photos-choc de son corps tuméfié, accusant son ex-compagnon Fred Cauvin de l'avoir battue durant quatre heures. Une version réfutée par le principal intéressé. Dans la soirée du mardi 22 septembre 2020, toujours sur le réseau social de partage d'images, Loana a lancé un appel aux témoins de violences conjugales.

C'est en story qu'elle a pris la parole. "Je sais ce qu'il m'est arrivé. Mais n'oubliez pas, je ne suis pas la seule. Je suis une célébrité, on en parle beaucoup, je sais, lance l'ancienne colocataire et amante de Jean-Edouard dans Loft Story. Malheureusement il y a des femmes qui se font frapper beaucoup plus que moi et qui sont obligées de rester à la maison pour leurs enfants. Alors, s'ils vous plaît, un conseil : ne venez pas taper à leur porte quand elles crient."

Loana, victime engagée contre les violences conjugales

Et de prodiguer un conseil précieux : "Prenez-les plutôt à part, dans un coin discret, pour leur laisser votre numéro de téléphone, qu'elles puissent savoir qu'elles ont quelqu'un à appeler. Et vous, bande de salopards, je rigole, les hommes, si vous avez des couilles, prenez ces mecs-là et dites-leur gentiment que la prochaine fois qu'ils font ça aux femmes, c'est leur portrait qui est défiguré."

Une vidéo qui fait malheureusement échos aux dernières publications où son corps apparaît couvert d'hématomes et autres traces de coups. "J'étais aphone à force d'avoir hurlé 'Arrête de me frapper' pendant quatre heures. Il m'a frappée et hurlé dessus sans s'arrêter. Un enfer que je n'avais jamais vécu, d'une telle violence que j'aurais préféré mourir. Je me cachais dans toutes les pièces, dans les coins en priant qu'il s'arrête, je lui disais même 'oui' lorsqu'il me disait que j'étais une connasse pour qu'il soit content", avait-elle raconté en légende de ces clichés.

De son côté, Fred Cauvin nie formellement avoir violenté Loana ce jour-là. Toutefois, il avait concédé auprès de Purepeople.com avoir déjà levé la main sur sa douce il y a de cela plusieurs mois, en février dernier. "Elle avait pris trop de drogue, elle était excessive. Elle ne me laissait pas dormir. Je me suis levé, j'ai gueulé et je lui ai mis une gifle pour qu'elle se calme, tout simplement", nous avait-il confié.

Rappelons que Fred Cauvin reste malgré tout présumé innocent des faits qui lui sont reprochés.