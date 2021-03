Loana gogo-danseuse à 17 ans : photos d'elle sur le podium, un passé qu'elle assume

Loana était d'humeur nostalgique. Le 15 mars 2021, la gagnante de Loft Story (en 2001) a partagé des photos de son ancienne vie de gogo danseuse, sur Instagram.

L'enfance de la blonde de 43 ans n'a pas été des plus merveilleuses. Elle a été battue par son papa et a fini par retourner chez sa maman Violette à l'âge de 16 ans. Mais un an plus tard, Loana ne la retrouve plus en rentrant chez elle. Elle a donc dû trouver une solution pour vivre : s'installer à Nice pour devenir gogo danseuse alors qu'elle n'avait que 17 ans. Une période qu'elle n'a jamais cachée et qu'elle continue à assumer.

Lundi, Loana a souhaité partager une photo en noir et blanc d'elle sur le podium. On peut l'y voir avec un postiche, une mini-jupe, un soutien-gorge rembourré et des talons, probablement en train de regarder les clients qui se situaient plus bas. "J'avais 17 ans... Souvenirs souvenirs... Je suis fière de moi depuis. C'était bien avant le Loft, que j'ai fait à 23 ans... C'est un souvenir de moi, pas un regret que j'avais envie de partager avec vous ... Avec tout mon amour", peut-on lire en légende.