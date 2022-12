Loana "juste heureuse" : une nouvelle photo dévoilée, un détail physique choque

Mais Loana a pu compter sur ses fans pour prendre sa défense face aux critiques. Ils se sont réjouis de la savoir heureuse et l'ont fait savoir. De quoi donner encore plus le sourire à l'ancienne candidate de télé-réalité pour qui la vie n'est pas toujours simple. "Aujourd'hui, je suis au RSA. Je fais quelques dédicaces sur le site Vidoleo, mais ce revenu mensuel n'est pas énorme", confiait-elle dans les colonnes de Public.

Peu de temps après, elle avait précisé dans Le Morning sans filtre que trouver du travail était difficile pour elle. "Parce que je suis bipolaire et à partir de ce moment-là je ne pouvais pas faire un travail fixe. Je suis bipolaire à tendance schizophrène. J'ai été diagnostiquée il y a longtemps mais j'ai fait un déni, je n'ai pas pris mes médicaments, ce genre de choses. Je me rends compte maintenant que c'est très utile. Donc en fait je suis réellement malade et considérée comme handicapée", déclarait-elle.