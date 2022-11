Loana ruinée et "handicapée" : elle est dans l'incapacité de travailler et gagner sa vie, ses lourdes révélations

Le quotidien est compliqué à gérer pour Loana. Autrefois superstar grâce à sa victoire dans Loft Story (2001), elle est tombée dans une spirale infernale au fil des années, laquelle a été marquée par des tentatives de suicide, une addiction à l'alcool et à la drogue ou encore par des séjours en hôpital psychiatrique. Ce n'est que depuis peu que la célèbre blonde de 45 ans semble avoir relevé la tête de l'eau. Mais ses années d'excès en tout genre l'ont assurément fragilisée sous tous les points.

Et notamment financièrement. Lors d'une interview accordée au magazine Public, elle a révélé se trouver en difficulté. "En tant qu'artiste, c'est difficile ! Il n'y a plus beaucoup de concerts et d'émissions de divertissement ! Aujourd'hui, je suis au RSA. Je fais quelques dédicaces sur le site Vidoleo, mais ce revenu mensuel n'est pas énorme", a-t-elle reconnu. Pour ne rien arranger à la situation, c'est la mère de Loana qui rencontre de lourds problèmes financiers. "Elle ne gagne que 90 euros par semaine et on va devoir partir de chez nous après la trêve hivernale. Il faut que je la place : j'ai trouvé un foyer pour séniors pour dans quelques mois", a-t-elle annoncé.

Je suis réellement malade

Après ces confidences pour le moins inquiétantes, Loana a été contactée par Guillaume Genton dans Le Morning sans filtre sur Virgin Radio. Ce dernier lui a alors demandé s'il n'était pas possible pour elle de trouver un travail. "Bah oui mais le travail se fait rare, autant pour plein de monde que pour moi. Tu sais moi si je devais redevenir danseuse sur les podiums, ça me dérangerait pas", lui a-t-elle assuré. Loana ne rechignerait pas non plus à l'idée de devenir caissière ou boulangère par exemple. Mais problème : sa condition l'empêche de travailler. Celle-ci fait partie de la liste des maladies invalidantes reconnues par la MDPH. "Parce que je suis bipolaire et à partir de ce moment-là je ne pouvais pas faire un travail fixe, a-t-elle précisé. Je suis bipolaire à tendance schizophrène. J'ai été diagnostiquée il y a longtemps mais j'ai fait un déni, je n'ai pas pris mes médicaments, ce genre de choses. Je me rends compte maintenant que c'est très utile. Donc en fait je suis réellement malade et considérée comme handicapée." Une situation lui permet aujourd'hui d'obtenir une aide de 400 euros par mois.