Loana embrasse sa mère : vidéo étonnante quelques mois après avoir menacé de porter plainte contre elle

Loana et sa mère Violette avaient publiquement affiché leurs soucis de famille. En février 2021, elle avait ainsi le souhait de porter plainte contre sa chère maman, en même temps que contre son ex Fred Cauvin, pour "harcèlement, escroquerie, bande organisée, abus de faiblesse, abus de confiance, abus de pouvoir, séquestration, coups et blessures, sur une période de 7 ans". La grande blonde accusait ainsi sa mère de lui avoir pris de l'argent durant tout ce temps.

Finalement, en novembre dernier, nouveau rebondissement dans leur relation. Auprès de Voici, Loana révélait que toute cette affaire était de l'histoire ancienne. "J'ai passé les trois quarts de mon été chez ma maman, en posant mon portable dans le tiroir ! On s'est réconciliées ! Il y avait eu des problèmes en début d'année. On n'a qu'une maman de toute manière !", avait-elle déclaré. Enfin, concernant l'argent perdu, elle avait confié qu'elle essaierait "de récupérer ce qu'[elle] peut". "Je n'ai plus envie d'aborder ce sujet avec maman. Je n'ai plus envie de penser qu'il y ait pu se passer quelque chose", avait-elle conclu. C'est bel et bien oublié !