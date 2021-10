Loana : Après de lourdes accusations contre sa mère, nouveau rebondissement au sein de leur relation

Loana va mieux et elle le prouve. Depuis ses dernières sorties d'hôpital, tantôt pour abus de drogue, tantôt pour la Covid-19, la célèbre blonde de 44 ans s'est repris en main. C'est notamment grâce à son fidèle ami Eryl Prayer, avec qui elle cohabite - ainsi que la compagne de ce dernier - dans le Sud de la France. Pour avancer du mieux qu'elle le peut et ne pas retomber dans ses travers, Loana a même décidé de reprendre contact avec sa mère Violette, avec qui les conflits étaient fréquents depuis un long moment.

"J'ai passé les trois quarts de mon été chez ma maman, en posant mon portable dans le tiroir ! On s'est réconciliées ! Il y avait eu des problèmes en début d'année. On n'a qu'une maman de toute manière !", a-t-elle annoncé lors d'un entretien avec Voici. Une réconciliation qui a été à l'initiative de Loana elle-même. "J'ai trouvé l'excuse du Festival de Cannes que je n'ai pas pu faire parce que j'étais malade. Je lui ai demandé de m'héberger pendant trois jours étant donné qu'elle habite à côté, à Vence. Elle m'a dit : 'tu ne resteras pas plus longtemps !'. Et je suis arrivée, je l'ai prise dans mes bras, je lui ai fait un câlin et on a passé la nuit à discuter. D'habitude, on se frite un peu, on n'est pas d'accord. Là, la discussion a été super. Toute la nuit, on l'a passée à rigoler, mettre les choses à plat", apprend-t-on.

J'ai décidé d'être un peu moins gamine

Depuis ces retrouvailles chaleureuses, Loana et sa mère Violette ont adopté un tout nouveau comportement au quotidien. "Elle s'est vachement adoucie et moi aussi, j'ai décidé d'être un peu moins gamine et capricieuse parce que je partais un peu au quart de tour. Elle avait aussi tendance à faire la gueule rapidement. Donc on a calmé ces deux défauts et je suis restée trois semaines", a encore indiqué la gagnante de Loft Story (2001).

Des confidences qui font plaisir d'autant plus qu'aux dernières nouvelles, c'était plutôt la guerre entre mère et fille. Loana avait même porté plainte contre Violette, en même temps que son ex Fred Cauvin, en février 2021 pour "harcèlement, escroquerie, bande organisée, abus de faiblesse, abus de confiance, abus de pouvoir, séquestration, coups et blessures, sur une période de 7 ans". De l'histoire ancienne dont ne veut plus entendre parler Loana : "C'est du passé, tout se passe bien. J'essaierai de récupérer ce que je peux et je n'ai plus envie d'aborder ce sujet avec maman. Je n'ai plus envie de penser qu'il y ait pu se passer quelque chose."