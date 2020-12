Loana, son ex Phil Storm opéré : photo choc de sa "longue cicatrice" et nouveau combat

Phil Storm, l'ancien (faux) ex-petit ami de Loana, a donné de ses nouvelles le 8 décembre 2020. En direct de sa chambre d'hôpital, le jeune homme a dévoilé une photo qui peut faire froid dans le dos. Ames sensibles, s'abstenir.

Le 12 novembre, Phil Storm avait révélé à ses abonnés qu'il souffrait d'une dégénérescence de la moelle épinière. Un mal qui lui causait "une sténose spinale et une spondylolisthésis couplées au syndrome de Scheuermann". Menacé de ne plus pouvoir marcher, l'ancien partenaire de Loana a donc dû subir une intervention chirurgicale. "Avec ces nouvelles, mes chances de marcher après une opération urgente pour soulager la compression médullaire sont minimes", expliquait-il. Il était malgré tout confiant.

Son intervention a été programmée plus tard que prévu à cause de la crise sanitaire. Mais elle a enfin eu lieu comme l'a dévoilé Phil Storm ce mardi. Pour ce faire, il a publié une première photo sur laquelle on peut découvrir de nombreuses agrafes au niveau de son dos. Sur la seconde, il apparaît allongé sur le dos, avec un bonnet sur la tête et des lunettes de soleil. "Voilà c'est fait. J'ai survécu à l'opération. Je ne marche pas (encore) mais je me battrai. Je sais que la guérison sera longue telle cette cicatrice du dos que je n'aurais jamais pensé avoir un jour. Prenez soin de vous", peut-on lire en légende de la publication.

Très vite, les internautes lui ont souhaité un prompt rétablissement. De quoi lui redonner un peu le sourire.