Loana, son relooking raté : un expert la tacle en vidéo après "des folles rumeurs"

Avant cette vidéo amusante, le coiffeur de 34 ans avait déjà répondu aux attaques de Loana. "Ils ont tout foiré du début à la fin, stylisme, coiffure et maquillage. Rien n'allait !", avait-elle lâché, regrettant que Nicolas Waldorf lui ait coupé "2000 euros d'extensions" contre son gré. "On a fait le max, elle a aimé au début, elle n'a plus aimé ensuite, puis elle a aimé et ensuite elle n'a plus aimé. En tout cas, son proche était très touché parce que tout le monde a un peu pleuré (...) Au final, je pense qu'on ne peut pas convaincre tout le monde. Loana si tu m'entends, je t'aime bien, ne me tue pas", avait-il déclaré. De son côté, sa camarade Charla Carter évoquait un "dossier très délicat". Bien des mois plus tard, si Nicolas Waldorf le prend à la rigolade, Loana semble encore touchée par ce "fiasco" !