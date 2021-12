Loana transformée : un nouveau look annoncé, elle se fait aider par des experts

Côté look, Loana nous en fait voir de toutes les couleurs depuis longtemps. Celle qui avait enflammé la France en 2001 en gagnant Loft Story (tout le monde se rappelle de son micro top rose lors de sa sortie du jeu !) a tout tenté : les cheveux roses, les tenues en cuir un peu trop moulantes et dernièrement, elle s'était dévoilée avec les dents très écartées ! Mais Loana a pris une résolution pour 2022 : se faire relooker par des experts.

L'ex-star de télé-réalité qui a plus fait parler d'elle ces dernières années pour ses séjours en hôpital psychiatrique ou ses tentatives de suicide, veut prendre soin d'elle. Elle qui a connu des moments très difficiles, lesquels ont été malheureusement très médiatisés, a décidé de se reprendre en main depuis un moment et changer d'apparence fait visiblement partie de ses plans.

Selon les informations de Télé Loisirs, Loana va même revenir à la télévision pour concrétiser ce projet. La star va en effet participé à l'émission Incroyables transformations, diffusée sur M6. Un rendez-vous à ne pas manquer en 2022 puisque le programme sera de retour sur la chaîne au mois de janvier, le 3 exactement.

Loana laissera son look vestimentaire mais aussi capillaire (et son maquillage) être transformé par les experts Nicolas Waldorf, Charla Carter et Léa Djadja (qui partage sa vie avec Black M). Cette dernière revient en effet dans le programme. Elle avait fait une pause après la naissance de son dernier enfant.

Loana ne sera pas la seule star à faire une apparition dans le programme. Nos confrères annoncent également la venue de Priscilla Betti, Mathieu et Alexandre, les époux et candidats de la saison 15 de L'Amour est dans le pré qui feront une surprise à une proche tout comme la star de télé-réalité Shanna Kress.