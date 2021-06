Black M et Léa Djadja accusés de "négliger" leur fils : leur réponse pleine d'humour

À mille lieues de porter peu d'attention à leurs enfants, Black M et Léa Djadja sont tout simplement dévoués à leur éducation. Ils portent d'ailleurs un soin particulier à leur aîné Isaac, né grand prématuré, à seulement 900 grammes. "Ma femme, Léa, et moi, on craignait qu'il ne survive pas. Il a zéro séquelle mais, comme beaucoup de prématurés, il est hypersensible. Quand il est content, il l'est extrêmement, quand il a un petit chagrin, il est profondément triste. Comme il l'exprime avec force, il est d'autant plus touchant et on est très proche de lui", a confié le rappeur au début du mois de juin à Closer.

Quant à ses surnoms, Isaac les tient de sa ressemblance avec les deux personnages de dessins animés, Mougli et Steve Urkel. "Notre fils n'est pas passionné par la musique. Il est cartésien et attiré par les sciences. D'ailleurs, comme il porte des lunettes rondes, on l'a surnommé Steve Urkel", expliquait Black M lors d'un entretien à Gala.

Le 20 septembre dernier, Léa Djadja et Black M accueillaient une petite fille prénommée Kiki. Une bénédiction pour les deux personnalités qui se sont rencontrées sur le tournage du tout premier clip de la Sexion d'Assaut, il y a déjà bien longtemps.