Loana et son nouveau look avec les dents très écartées : une nouvelle vidéo fait encore réagir !

C'est le 26 octobre dernier, que Loana dévoilait pour la première fois son "nouveau look", expliquant être capable de changer d'apparence à tout moment. "Coucou les loulous ! Voilà, je voulais changer de look et j'aimerais savoir comment est-ce que vous allez pouvoir m'imaginer ou comment vous aimeriez me voir. Et là où il y aura le plus de réponses, hé bien, je me transformerai comme ça. Petit test. Bisous, je vous aime !" L'ex star de télé n'a donc assurément pas fini de nous surprendre !