Loft Story – Steevy Boulay, son corps marqué à vie à cause d'une fan : "Je pissais le sang..."

Comme le reste de ses anciens colocataires, Steevy Boulay a été très surpris de constater que sa participation à Loft Story en 2001 l'avait propulsé au rang de superstar. En effet, arrivé anonyme dans l'émission de M6 à l'époque, il en est ressorti connu du grand public. Le complice de Laurent Ruquier a même longtemps déchaîné les passions à chacune de ses sorties quotidiennes. Une période dont il ne garde pas un très bon souvenir.

"Vous savez que j'ai été 5 ans sans pouvoir sortir. J'étais traumatisé. 5 ans facilement", a-t-il révélé à Anne-Elisabeth Lemoine dans 6 à la maison (France 2) mercredi soir. Pour justifier ses dires, Steevy Boulay a raconté une anecdote quelque peu angoissante. "On était enfermés dans un hôtel et un jour, je me suis dit : 'Oh puis merde, je suis comme tout le monde, je vais sortir au centre commercial'. On était au Concorde La Fayette et il y a un centre commercial juste en bas. Je n'allais pas faire des milliers de kilomètres, mais je me suis dit 'allez !', j'ai mis une casquette quand même pour me cacher et je suis descendu. Et là, très vite, j'ai été repéré par cinq personnes, puis 10, puis 15, puis cent... Et j'étais bloqué dans un magasin, j'essayais de sortir", a-t-il confié.

Et l'histoire ne s'arrête pas là. Steevy Boulay a précisé que ce jour-là une fan est allée trop loin avec lui : "J'ai une marque, là, sur mon pouce. En fait, il y a une jeune fille qui m'a enfoncé son ongle dans la main. Et je pissais le sang. La sécurité est venue me chercher, etc. Ça, c'est une scène qui m'a profondément marqué. Je me suis dit que je ne pouvais plus faire ce que je veux, quand je le veux... Il y a des limites." Vingt ans après Loft Story, Steevy Boulay ne regrette en rien sa participation. Il sera d'ailleurs présent ce jeudi en direct sur C8 pour fêter l'anniversaire du programme avec peut-être d'autres anecdotes croustillantes...