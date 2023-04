Loft Story : Une candidate culte devenue maman de 8 enfants, leurs visages dévoilés en vidéo

En 2001, Loft Story a marqué les esprits de toute une génération et a lancé un tout nouveau genre de divertissement. Loana, Kenza et Jean-Edouard devenaient ainsi les premiers candidats d'un programme de télé-réalité. C'est donc tout naturellement que l'émission avait alors été reconduite l'année suivante pour une deuxième saison. Et à ce moment-là, la candidate Sandra Colombé avait notamment retenue l'attention. Souvenez-vous, cette ancienne Miss Aisne ne cessait de chanter My Heart Will Go On et était surnommée "la ch'tiotte nénette". Elle avait quitté le feu des projecteurs aussitôt le jeu terminé.



En effet, Sandra Colombé a presque retrouvé son anonymat en s'installant dans sa région d'origine où elle évolue depuis plusieurs années en tant qu'éducatrice spécialisée. En outre, elle a eu le temps depuis le Loft de devenir maman de 8 enfants ! Une sacrée tribu qu'elle gère avec son mari Stéphane Checinsky. Sur son compte Instagram, Sandra partage souvent des photos de sa famille au grand complet. Et récemment, elle est même allée jusqu'à dévoiler les visages de tous ses enfants à travers un montage vidéo. La jolie blonde reste cependant toujours très secrète en ne dévoilant ni leurs prénoms, ni leurs âges.