Loïc (Koh-Lanta) blessé à cause de sa compagne Lucie : il est bien amoché !

Entre Loïc, participant à Koh-Lanta, Les 4 Terres, et Lucie Caussanel, candidate à Miss France 2020, c'est l'amour fou. Le couple ne se quitte plus depuis sa rencontre. Tous les deux férus d'aventure, en ce mois de juillet 2021, ils profitent d'une escapade à travers la nature française. Mais une petite mésaventure est arrivée, en cours de route...

Les amoureux affichent une complicité sans faille. Entre eux, c'est "fous rires 99% du temps", comme l'indique mercredi 14 juillet 2021 en story sur Instagram la jolie brune. Beaucoup de rigolade, et un peu de maladresse aussi certainement. En effet, de son côté, Loïc a partagé une photo de lui avec un oeil au beurre noir. Ce cocard est visiblement dû à un mauvais coup pris à cause de sa compagne Lucie Caussanel. "Se prendre la porte de la voiture... Merci Lucie !", écrit l'aventurier en légende de ce cliché. "Quelle cruche", regrette la reine de beauté, triste d'avoir blessé son amoureux.

Mais cette ecchymose située au beau milieu du visage ne suffira pas à gâcher le superbe séjour de Loïc et Lucie Caussanel. Après cette petite mésaventure, le couple a poursuivi son programme. Ainsi, le grand camarade du défunt Bertrand-Kamal et Miss Languedoc-Roussillon 2019 ont visité la spectaculaire église sous-terraine d'Aubeterre-sur-Dronne. Puis, après une nuit dans leur tente en pleine nature, les jeunes tourtereaux ont pris une douche avec l'eau de la rivière, fait une pause toilettes derrière des arbres... et profité du temps capricieux de la Dordogne. Enfin, les voilà arrivés à Lamonzie-Montastruc, où ils plantent de nouveau leur tente. "Qu'est-ce qu'on aime ce côté aventure, et surtout se sentir si libre", lance la jeune femme. Le coup de portière dans l'oeil de Loïc est déjà oublié !

Rappelons que c'est en février dernier que Loïc et Lucie Caussanel ont officialisé leur couple. Le duo a pris la pose en plein désert marocain, s'échangeant un tendre baiser ne laissant plus de place au doute quant à la nature de leur relation. Et depuis, ils partagent avec leurs abonnés sur Instagram leurs aventures.