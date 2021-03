Loic (Koh-Lanta) et Lucie Caussanel en couple : l'ex-Miss a douté, comment son chéri l'a convaincue

Un aventurier de Koh-Lanta, une ex-candidate à Miss France... Pour Loïc et Lucie Caussanel, c'est l'amour fou ! Après des semaines de relation cachée, les amoureux ont officialisé leur couple le 14 février 2021, à l'occasion de la Saint-Valentin. Depuis, ils prennent plaisir à s'afficher ensemble sur les réseaux sociaux. Mais la belle brune n'a pas toujours été très à l'aise sur le sujet...

Lundi 22 mars 2021, en story sur Instagram, Lucie Caussanel se livre à une session questions/réponses avec ses près de 50 000 followers. Et alors qu'un internaute lui demande si elle a peur d'afficher son couple, la reine de beauté élue Miss Languedoc-Roussillon 2019 avoue avoir douté un moment... mais son chéri Loïc a été convaincant ! "Alors pour être 100% honnête avec vous, moi au début j'étais très très gênée. Je ne voulais vraiment pas montrer notre couple, se souvient la belle brune. Puis, en fait, Loïc a fait en sorte que je sois à l'aise avec ça. Il m'a dit clairement qu'on était heureux tous les deux et fiers de notre petit couple."

Loïc (Koh-Lanta) et Lucie Caussanel, le bon équilibre sur les réseaux sociaux

Les tourtereaux prennent alors la décision commune de partager leur couple au grand jour, et ne regrettent rien. "Au final, il a bien eu raison puisque vous êtes tous trop mignons avec nous, hyper contents qu'on puisse vous partager notre petite vie, nos petits projets. Donc on continue et moi maintenant j'adore ça !", ajoute Lucie Caussanel. Et de préciser : "On fait très attention bien sûr à ce qu'on montre. Mais de toute façon j'ai 100% confiance en mon couple. On se préserve comme il faut mais en même temps on vous montre un petit peu de notre vie."

En bref, comme elle le précise encore une fois, la belle se sent "épanouie dans tout", que ce soit "niveau famille, chéri, amis, fac, mannequinat, réseaux ou Miss", tout lui sourit ! De son côté, l'ami du regretté Bertrand-Kamal, mort à 30 ans d'un cancer du pancréas en pleine diffusion de Koh-Lanta, Les 4 Terres, semble également comblé.