Lola Dewaere attaquée : elle annonce une décision radicale sur Instagram

Actrice star de la série de France 2, Astrid et Raphaëlle avec Sara Mortensen, Lola Dewaere en voit des vertes et des pas mûres sur son compte Instagram.

En effet, l'actrice de 42 ans est souvent victime de remarques sexistes sur son physique : "STOOOOOOP les blagues de CP et de beaufs sur la poitrine! Jpp! 2 ça va, 3 bonjour les dégâts. C'est bon on a compris Mich-Mich!", s'était-elle révoltée en légende d'une photo postée en août dernier. L'actrice était en vacances avec son ami à la Papaya Playa Project au Mexique. Quelques jours plus tard, Lola Dewaere, qui a mis fin à un "traitement hormonal" lui permettant de perdre du poids, a publié une photo d'elle vêtue d'une ravissante jupe. "Oui. J'ai osé le court. Très court. Je n'ai donc pas pu m'asseoir au restaurant. Je vous le déconseille. Un peu de poids en moins et hop ça se prend pour Gigi Hadid! Nimp", a-t-elle écrit en légende du post.

Besoin de me recentrer

Ce mardi 30 août, Lola Dewaere a annoncé sur Instagram sa cure de désintoxication des réseaux sociaux. La fille de Patrick Dewaere a publié une photo d'elle en noir et blanc où elle apparaît décontractée avec des lunettes noires et un débardeur noir. "Je me déconnecte quelques temps des réseaux sociaux... Besoin de me recentrer. (Si je tiens 3 jours, ce sera déjà bien, qu'on me félicite !) À vite !", a-t-elle écrit avant d'ajouter en légende : "Merci pour tout votre soutien. Et je reviendrai vous chercher, promis !" Une décision saluée par quelques personnalités comme notamment un certain Michel Denisot qui a écrit : "Bonne détox" en commentaire.