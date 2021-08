Lola Dewaere, en couple : qui est Pierre-Edouard Bellanca, son compagnon ?

Depuis plusieurs mois maintenant, Lola Dewaere partage son quotidien avec son nouveau chéri, Pierre-Edouard Bellanca. Partenaires à la vie, le comédien et la star de la série Astrid et Raphaëlle, diffusée sur France 2, mercredi 25 août 2021, sont véritablement fous l'un de l'autre. Une belle histoire d'amour officialisée sur la Toile par l'actrice en mars dernier.

À 41 ans, la fille du regretté Patrick Dewaere vit une idylle si belle qu'elle a envie de le crier sur tous les toits. Récemment interviewée par le magazine Voici, en mai dernier, l'actrice de Mince alors ! en avait dévoilé un peu plus sur sa relation. Très heureuse en amour, cette dernière avait admis avoir envie de "hurler" son amour, "sans aucune pudeur". Et de poursuivre sur la raison qui l'a encouragée à officialiser sa relation avec son chéri : "Je le trouve beau, j'avais juste envie de partager mon bonheur. Et je l'ai fait avec humour puisque j'ai légendé la photo : 'Viens chéri, on s'étale...'". Sans manquer de rappeler, au sujet de l'avenir de son couple, à quel point elle ne compte pas devenir mère : "Avec tout ce que j'ai traversé, je me sens mal à l'aise sur ce terrain-là. J'aurais trop peur de ne pas être une bonne mère. Et puis je suis comédienne, donc je peux être sacrément égoïste, je n'ai pas envie de faire subir ça à un enfant. Je me dis qu'on est assez nombreux sur la planète, et qu'on n'est pas toutes faites pour ça. J'aurais bien aimé savoir ce que ça fait d'être maman mais... Une semaine, pas plus !"

Concernant Pierre-Edouard Bellanca, il s'est d'abord fait connaître sur les planches à travers différentes représentations de pièces de théâtre. Passionné par le milieu, il a par la suite fondé sa propre troupe, La Compagnie des Aléas. Multi-casquette, Pierre-Edouard Bellanca, exerce également le métier d'interprète et de traducteur simultanée au sein de la radio Oui FM depuis 2009. Sans compter ses activités en tant qu'auteur et chanteur qui l'ont préparé à être le directeur musical de plusieurs spectacles de sa compagnie. Par la suite, ce dernier a même joué dans un épisode dans la deuxième saison de la série Astrid et Raphaëlle. Serait-ce lors du tournage de cet épisode que les deux tourtereaux se sont rencontrés ?