Lola Dewaere en vacances avec son compagnon : elle se dévoile et assume sa cellulite

Avec Pierre-Edouard Bellanca, Lola Dewaere profite de vacances placées sous le signe de l'amour. Les tourtereaux se sont envolés pour le soleil chaud de La Réunion et n'hésitent pas à partager les meilleurs instants de leur séjour sur les réseaux sociaux. L'acteur n'a pas hésité à prendre sa belle en photo pendant une séance bronzette. L'occasion pour Lola Dewaere de dévoiler sa cellulite et de passer un message d'acceptation de soi.

"Je tenais aussi à remercier mon très cher amoureux de me prendre en photo sous un angle admirable qui me met vraiment en valeur", a ironisé la fille de Patrick Dewaere et d'Élisabeth Malvina Chalier. Réjouissons-nous : de plus en plus de personnalités osent dévoiler leurs vergetures et autres "imperfections". Des images qui font du bien en plein été et surtout sur Instagram, où la perfection des corps est souvent glorifiée.