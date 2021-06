Lola Dewaere atteinte d'une phobie rare, ses touchantes confidences : "J'ai eu un accident et depuis..."

Commandant de la brigade criminelle dans la série Astrid et Raphaëlle diffusée sur France 2, Lola Dewaere interprète le rôle de Raphaëlle Coste, une jeune femme prête à tous les sacrifices pour rétablir la justice mais surtout, n'ayant peur de rien. Dans la vraie vie, la fille d'Elisabeth "Elsa" Malvina Chalier et de Patrick Bourdeaux, plus connu sous le nom de Patrick Dewaere, a une phobie des plus inattendues pour une femme travaillant dans la police... celle de conduire une voiture : l'amaxophobie.

Interviewée par Télé Loisirs, elle confie : "Je ne passerai jamais mon permis de conduire. J'ai eu un accident et depuis, c'est une phobie chez moi." En effet, Lola a eu un terrible accident de voiture à 18 ans avec son petit-ami de l'époque, décédé quelques jours après l'incident. De son côté, la jeune femme avait été hospitalisée plusieurs mois pour des fractures des vertèbres et de la mâchoire. Elle avait également subi de multiples opérations et greffes et avait mis 7 ans à s'en remettre. Un drame qui a laissé des séquelles importantes dans l'esprit de Lola.

Alors, comment l'actrice de 41 ans a-t-elle fait pour mener à bien ses enquêtes dans la série, si elle ne supporte plus d'être au volant ? Lola a trouvé la parade. Elle explique : "Dans la série, je suis toujours doublée. Mais dans le pilote, quand je roulais au pas près d'Astrid, des techniciens tiraient la voiture !"

Acolyte de Sara Mortensen (qui joue le rôle d'Astrid Nielsen) dans Astrid et Raphaëlle, Lola a également révélé souffrir d'un manque d'assurance qui peut parfois l'handicaper dans son quotidien. "Je manque de confiance en moi. Je souffre du 'syndrome de l'imposteur'. Je ne joue pas des coudes pour me faire ma place. En soirée, je ne fanfaronne pas, et je peux même être transparente. Souvent les barmen ne me voient pas quand je veux commander un verre, et ne voulant pas déranger, je peux attendre des heures !" indique la chérie de Pierre-Edouard Bellanca (qui interprète le personnage de Julien Kaplan). Star de la série qui a été un véritable carton dès la première saison, diffusée au printemps 2020, quelque chose nous dit que Lola ne passera plus inaperçue lorsqu'elle commandera un cocktail cet été !